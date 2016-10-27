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НБУ улучшил прогноз резервов на конец 2016 года до $ 17,5 млрд

27 октября в 14:49

Регулятор по-прежнему рассчитывает получить к концу года четвертый транш МВФ в объеме $ 1,3 млрд.

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Международные резервы Украины к концу 2018 году могут вырасти до $ 27,8 млрд
Pixabay
Нацбанк Украины прогнозирует увеличение международных резервов страны до $ 17,5 млрд вместо прогнозируемых ранее $ 17,2 млрд к концу текущего года.

Вместе с тем, резервы к концу 2017 года могут вырасти до $ 23,1 млрд (ранее прогнозировалось $ 22,5 млрд), а как к концу 2018 года - до $ 27,8 млрд (ранее - $ 26,4 млрд.).

Данные показатели свидетельствуют о том, что НБУ по-прежнему рассчитывает получить к концу года четвертый транш МВФ в объеме $ 1,3 млрд.

"В среднесрочной перспективе ключевым фактором снижения инфляции до целевых значений и восстановление экономики остается продолжение реформ в рамках совместной программы с МВФ", - отметили в НБУ.

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Ранее, согласно материалам второго пересмотра программы EFF с Международным валютным фондом,ожидалось, что к концу 2016 года международные резервы Украины увеличатся до 16,8 млрд долларов, к концу следующего – до 23,7 млрд долларов, а к концу 2018 года – до 31,2 млрд долларов.

По материалам: ZN.UA
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Тэги резервы Нацбанк прогноз МВФ
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