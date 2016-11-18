НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару сразу на 29 копеек

Стоимость доллара составила 26,0534 грн.

Национальная валюта продолжает падение ZN.UA

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установил официальный курс гривни к доллару на пятницу, 18 ноября, на уровне34 грн/$, таким образом укрепив его на 29 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (26,3456 грн/$ в четверг, 17 ноября).

Курс евро установлен на уровне 27,9214 грн/евро (16 ноября - 28,1951 грн), 10 рублей – 4,0134 грн/рубль (16 ноября - 4,0817 грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".