НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару и евро

Стоимость доллара составила 25,8952 грн.

Национальная валюта продолжает падение ZN.UA

25,8952

установил официальный курс гривни к доллару на понедельник, 21 ноября, на уровнегрн/$, таким образом укрепив его на 16 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (26,0534 грн/$ в пятницу, 18 ноября).

Курс евро установлен на уровне 27,5240 грн/евро (18 ноября - 27,9214 грн), 10 рублей – 3,9776 грн/рубль (18 ноября - 4,0134 грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".