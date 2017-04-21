НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару

Стоимость доллара составила 26,75 грн.

Гривня подорожала к доллару на три копейки Андрей Товстыженко, ZN.UA

установил официальный курс гривни к доллару на пятницу, 20 апреля, на уровне 26,7567

грн/доллар, повысив его на три копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем ( 26,7870 грн/доллар в четверг, 20 апреля).

Курс евро установлен на уровне 28,7501 грн/евро (20 апреля - 28,7291 гривни), 10 рублей – 4,7427 грн/рубль (20 апреля - 4,7685 гривни).

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13 апреля НБУ принял решение снизить учетную ставку с 14% до 13% годовых. "Восстановление цикла смягчения монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2019 годах и окажет поддержку темпам экономического роста", - сказано в сообщении НБУ.

В то же время, темпы инфляции будут сохраняться в рамках ранее очерченных показателей. Прогноз инфляции на 2017 год остается на уровне 9,1%, за 2018 на уровне 6%. В 2019 году прогнозируется снижение инфляции до 5%.