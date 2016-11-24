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НБУ укрепил официальный курс гривни до 25,58 грн/доллар

24 ноября в 09:50

Доллар подешевел еще на 7 копеек.

гривня
Гривна подорожала к доллару
Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на четверг,  24 ноября, на уровне 25,5876 грн/$, таким образом укрепив его на 7 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (25,6589 грн/$ в среду, 23 ноября).

Курс евро установлен на уровне 27,1279 грн/евро (23 ноября -  27,2420 грн), 10 рублей – 3,9975 грн/рубль (23 ноября - 4,0326 грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

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Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами"  в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги курс гривна Нацбанк доллар
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