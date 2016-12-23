НБУ укрепил официальную гривню к доллару на 14 копеек

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Стоимость доллара составила 26,2860 грн.

Гривна немного укрепилась Андрей Товстыженко, ZN.UA

26,2860

установил официальный курс гривни к доллару на пятницу, 23 декабря, на уровнегрн/$, таким укрепив снизив его на 14 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (26,4293грн/$ в четверг, 22 декабря).

Курс евро установлен на уровне 27,4531 грн/евро (22 декабря - 27,5420 грн), 10 рублей – 4,3188 грн/рубль (22 декабря - 4,3249 грн).

Глава НБУ Валерия Гонтарева считает реалистичным в 2017 году курс гривни 27,2 грн/доллар. "Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались с международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры", - сказала она.

Гонтарева допустила, что курс гривны может и не достичь показателя 27 грн/доллар. "Это возможно и зависит от состояния нашего платежного баланса. Курс - это зеркало происходящего в экономике. Сегодня страна видит, что мы живем со стабильной макроэкономической ситуацией", - добавила глава НБУ.

Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами" в выпуске еженедельника "З