Топ Новости
<
>

НБУ укрепил официальную гривню к доллару на 14 копеек

23 декабря в 09:21

Стоимость доллара составила 26,2860 грн.

гривна
Гривна немного укрепилась
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на пятницу, 23 декабря, на уровне 26,2860 грн/$, таким укрепив снизив его на 14 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (26,4293грн/$ в четверг, 22 декабря).

Курс евро установлен на уровне 27,4531 грн/евро (22 декабря - 27,5420 грн), 10 рублей – 4,3188 грн/рубль (22 декабря - 4,3249 грн).

Глава НБУ Валерия Гонтарева считает реалистичным в 2017 году курс гривни 27,2 грн/доллар. "Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались с международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры", - сказала она.

Гонтарева допустила, что курс гривны может и не достичь показателя 27 грн/доллар. "Это возможно и зависит от состояния нашего платежного баланса. Курс - это зеркало происходящего в экономике. Сегодня страна видит, что мы живем со стабильной макроэкономической ситуацией", - добавила глава НБУ.

Читайте также: Курс гривни на межбанке укрепился до 26,21 грн/доллар

Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами"  в выпуске еженедельника "З

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги курс гривна Нацбанк доллар Гонтарева
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.29
EUR 27.45
Последние новости