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НБУ укрепил официальную гривню к доллару и евро

25 октября в 09:33

Доллар подешевел на 2 копейки.

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Гривня укрепилась к евро и доллару
Нацбанк Украины/Facebook
Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на вторник, 25 октября, на уровне 25,6404 грн/$, укрепив его на 2 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем (25,6628 грн/$ в понедельник, 24 октября).

Курс евро установлен на уровне 27,9250 грн/евро (24 октября - 27,9365 грн), 10 рублей – 4,1200 грн/рубль (24 октября - 4,1093 грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

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Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами"  в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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