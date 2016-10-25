НБУ укрепил официальную гривню к доллару и евро

Доллар подешевел на 2 копейки.

Гривня укрепилась к евро и доллару Нацбанк Украины/Facebook

г

рн/$, укрепив его на 2 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем ( 25,6628

грн/$ в понедельник, 24 октября).

установил официальный курс гривни к доллару на вторник, 25 октября, на уровне 25,6404

Курс евро установлен на уровне 27,9250 грн/евро (24 октября - 27,9365 грн), 10 рублей – 4,1200 грн/рубль (24 октября - 4,1093 грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".