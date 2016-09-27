НБУ укрепил официальную гривню до 25,9 грн/доллар

Доллар подешевел на 9 копеек.

Гривна немного укрепилась Андрей Товстыженко, ZN.UA

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установил официальный курс гривни к доллару на вторник, 27 сентября, на уровнерн/$, укрепив его на 9 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (25,9906 грн/$ в пятницу, 23 сентября).

Курс евро установлен на уровне 29,1702 грн/евро (26 сентября - 29,1458 грн), 10 рублей – 4,0376грн/рубль (26 сентября - 4,0697 грн).

31 августа в Нацбанке заявляли, что колебания курса гривни на валютном рынке не связаны с какими-то фундаментальными проблемами. По мнению НБУ, повышение волатильности курса связано с сезонным усилением спроса на инвалюту, коррекцией цен на зерновые (для Украины - одна из ключевых статей экспорта), а также обострением ситуации вокруг Крыма и в Донбассе.

При этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман объясняет снижение курса гривни сезонными колебаниями и прогнозирует стабильную ситуацию на валютном рынке в ближайшее время

В 2017 году в правительстве ожидают дальнейшее снижение курса гривни к доллару до 27,7 грн, ускорение темпов роста ВВП до 3%, снижения инфляции до 8,1% и снижение уровня безработицы до 8%.

Заявляя о гибком валютном курсе, на практике НБУ осуществляет политику его фиксации на определенном уровне или в небольшом диапазоне, но не берет никаких обязательств по его удержанию или дальнейшей его динамики в будущем, заявил ZN.UA экс-замглавы НБУ Игорь Шумило. Подробнее о монетарной политике Нацбанка читайте в статье "Девальвация ожиданий".

Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.