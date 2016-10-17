НБУ укрепил курс гривни к доллару до 25,79

В понедельник, 17 октября, НБУ установил официальный курс гривни к иностранным валютам.

Гривна закрепилась на позиции 25,79 грн/доллар Нацбанк Украины / Flickr

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 октября 2016 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривни до 25,79 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В понедельник, 17 октября, официальный курс евро - 28,46 грн. Российский рубль установился на уровне 4,07 грн за 10 рублей.

Напомним, 13 октября Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на четверг, 13 октября, на уровне 25,8074 грн/$, укрепив его на 5 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (25,8517 грн/$ в среду, 12 октября).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".