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НБУ ухудшил прогноз роста экономики Украины в следующие два года

27 октября в 14:49

Рост ВВП в 2017 году не превысит 2,5%.

деньги экономика
Украинская экономика будет расти медленне, чем ожидали
happystock / Depositphotos

Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста экономики Украины в следующие два года. По мнению НБУ, ВВП Украины вырастет до 2,5% в 2017 году, в 2018 году до 3,5% годовых.

При этом погноз роста ВВП Украины в текущем 2016 году сохранен на прежнем уровне в 1,1%.

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Снижение прогнозируемых темпов роста ВВП в в 2017-2018 годах аналитики центробанка поясняют ухудшением ожиданий по внешней конъюнктуре для украинских экспортеров, говорится в сообщении Нацбанка в четверг, 27 октября.

Регулятор рассчитывает на "существенный" рост инвестиционной активности в Украине, что и должно стать основным драйвером экономического роста: "возобновление инвестиционного спроса будет иметь положительное влияние на повышение экспортного потенциала в будущем", считает Нацбанк.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги инфляция Нацбанк прогноз экономика
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1 комментарий
  • Евгений Буравлев Сегодня, 15:14 Настає епоха е-декларування і потреби у "каналізаторах" (зливальщиках коштів в офшори) різко зменшуються. Тим паче, що виникають потреби і приховати свої стосунки з "каналізатолрами". Ось і намагання НБУ нагадати про себе шляхом погіршення прогнозів зростанні ВВП, які давав кабмін. А відповідь "неочікуванно" обшуки у заст. голови НБУ. Виходить, що ніякого хорового співу у Гонтарєвої з Гройсманом вже не зростеться? Вочевидь до перспективних солістів хору вінницької синагоги вона (Гонтарєва) вже не входить? Ответить Цитировать Пожаловаться
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