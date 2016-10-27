НБУ ухудшил прогноз роста экономики Украины в следующие два года

Рост ВВП в 2017 году не превысит 2,5%.

Украинская экономика будет расти медленне, чем ожидали happystock / Depositphotos

Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста экономики Украины в следующие два года. По мнению НБУ, ВВП Украины вырастет до 2,5% в 2017 году, в 2018 году до 3,5% годовых.

При этом погноз роста ВВП Украины в текущем 2016 году сохранен на прежнем уровне в 1,1%.

Снижение прогнозируемых темпов роста ВВП в в 2017-2018 годах аналитики центробанка поясняют ухудшением ожиданий по внешней конъюнктуре для украинских экспортеров, говорится в сообщении Нацбанка в четверг, 27 октября.

Регулятор рассчитывает на "существенный" рост инвестиционной активности в Украине, что и должно стать основным драйвером экономического роста: "возобновление инвестиционного спроса будет иметь положительное влияние на повышение экспортного потенциала в будущем", считает Нацбанк.