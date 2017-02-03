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НБУ стабилизировал официальный курс гривни к концу недели

3 февраля в 09:29

Стоимость доллара составила 26,98 грн.

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Гривня выросла к доллару на 1 копейку
Нацбанк Украины/Facebook
Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на пятницу, 3 февраля, на уровне 26,9869  грн/$, фактически сохранив его на прежнем уровне по сравнению с предыдущим рабочим днем ( 26,9985 грн/$ в четверг, 2 февраля).

Курс евро установлен на уровне 29,1675 грн/евро (2 февраля - 29,1314 грн), 10 рублей – 4,4989 грн/рубль (2 февраля -  4,4766 грн).

Глава НБУ Валерия Гонтарева считает реалистичным в 2017 году курс гривни 27,2 грн/доллар. "Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались с международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры", - сказала она.

Гонтарева допустила, что курс гривны может и не достичь показателя 27 грн/доллар. "Это возможно и зависит от состояния нашего платежного баланса. Курс - это зеркало происходящего в экономике. Сегодня страна видит, что мы живем со стабильной макроэкономической ситуацией", - добавила глава НБУ.

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Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

По материалам: ZN.UA
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Тэги курс гривна Нацбанк Гонтарева доллар
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1 комментарий
  • Energy Adept Сегодня, 10:39 НБУ ТУТ НЕ ПРИЧЕМ! Не НБУ стабилизирует гривну, и не гривны это заслуга. А доллар США неукротимо несется вниз по отношению ко всем мировым валютам с начала недели. Спасибо дедушке Трампу! Ответить Цитировать Пожаловаться
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