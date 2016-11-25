НБУ стабилизировал официальный курс гривни к концу недели

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Стоимость доллара составила 25,5880 грн.

Гривня стабилизировалась torange.biz

установил официальный курс гривни к доллару на пятницу, 25 ноября, на уровне 25,5880 грн/$, таким образом сохранив его на прежнем уровне по сравнению с предыдущим рабочим днем (25,5876 грн/$ в четверг, 24 ноября).

Курс евро установлен на уровне 26,9902 грн/евро (24 ноября - 27,1279 грн), 10 рублей – 3,9593 грн/рубль (24 ноября - 3,9975 грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".