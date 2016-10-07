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НБУ стабилизировал официальный курс гривни к концу недели

7 октября в 09:25

Стоимость доллара составила 25,8889 грн.

гривна
Гривна немного укрепилась
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на пятницу, 7 октября, на уровне 25,8889 грн/$, укрепив его на 1 копейкц по сравнению с предыдущим рабочим днем (25,8983 грн/$ в четверг, 6 октября).

Курс евро установлен на уровне 29,0346  грн/евро (6 октября - 29,0346 грн), 10 рублей – 4,1465 грн/рубль (6 октября - 4,1465 грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

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Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами"  в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги курс гривна Нацбанк доллар финансы
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