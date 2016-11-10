НБУ стабилизировал официальный курс гривни

Стоимость доллара составила 25,5620 грн.

Гривна стабильна к доллару Андрей Товстыженко, ZN.UA Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на четверг, 10 ноября, на уровне 25,5620 грн/$, фактически сохранив его на прежнем уровне по сравнению с предыдущим рабочим днем ( 225,5632 грн/$ в среду, 9 ноября).

Курс евро установлен на уровне 28,1744грн/евро (9 ноября - 28,2167 грн), 10 рублей – 4,0008 грн/рубль (9 ноября - 4,0108 грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".