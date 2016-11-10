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НБУ стабилизировал официальный курс гривни

10 ноября в 09:20

Стоимость доллара составила 25,5620 грн.

гривня валюта
Гривна стабильна к доллару
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на четверг,  10 ноября, на уровне 25,5620 грн/$, фактически сохранив его на прежнем уровне по сравнению с предыдущим рабочим днем ( 225,5632 грн/$ в среду, 9 ноября).

Курс евро установлен на уровне 28,1744грн/евро (9 ноября -  28,2167  грн), 10 рублей – 4,0008 грн/рубль (9 ноября - 4,0108  грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

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Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами"  в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги курс гривна Нацбанк доллар
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