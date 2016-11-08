НБУ стабилизировал официальный курс гривни

Стоимость доллара составила 25,5706 грн.

Гривна закрепилась на позиции 25,57 грн/доллар Sputnik

25,5706

г

рн/$, фактически сохранив его на прежнем уровне по сравнению с предыдущим рабочим днем ( 25,5761

грн/$ в понедельник, 7 ноября).

установил официальный курс гривни к доллару на вторник, 8 ноября, на уровне

Курс евро установлен на уровне 28,2862 грн/евро (7 ноября - 28,3716 грн), 10 рублей – 4,0012 грн/рубль (7 ноября - 4,0275 грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".