НБУ снова снизил официальный курс гривни

Стоимость доллара составила 27,1868 грн.

НБУ еще больше понизил официальную гривню rossandhelen / Depositphotos

установил официальный курс гривни к доллару на среду, 11 января, на уровне 27,1868грн/$, таким образом снизив его на 16 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (27,0209 грн/$ во вторник, 10 января).

Курс евро установлен на уровне 28,7283 грн/евро (10 января - 28,6124 грн), 10 рублей – 4,5347 грн/рубль (10 января - 4,3337 грн).

Глава НБУ Валерия Гонтарева считает реалистичным в 2017 году курс гривни 27,2 грн/доллар. "Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались с международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры", - сказала она.

Гонтарева допустила, что курс гривны может и не достичь показателя 27 грн/доллар. "Это возможно и зависит от состояния нашего платежного баланса. Курс - это зеркало происходящего в экономике. Сегодня страна видит, что мы живем со стабильной макроэкономической ситуацией", - добавила глава НБУ.

Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.