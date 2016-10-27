НБУ снизил учетную ставку до 14%

Решение вступит в силу с 28 октября.

Учетная ставка НБУ установлена на уровне 14% Андрей Товстыженко, ZN.UA

Национальный банк Украины утвердил решение с 28 октября снизить учетную ставку до 14% с предыдущего уровня в 15%, на котором она была установлена с 16 сентября.

"Дальнейшее смягчение монетарной политики обусловлено снижением рисков для ценовой стабильности и согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2018 годах", - сообщает НБУ в четверг, 27 октября

При этом НБУ сохранил прогноз потребительской инфляции в 2016-2018 гг. на уровне целевых ориентиров.

"В четвертом квартале этого года инфляция ускорится до целевого уровня вследствие отображения в статистике повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Ожидаемая к концу текущего года инфляция на уровне 12% "плюс-минус" 3 процентных пункта (п. п.) с высокой вероятностью будет достигнута при условии отсутствия непредвиденных событий", - говорится в сообщении.

Нацбанк напоминает: инфляция в Украине в сентябре соответствовала его прогнозу - 7,9% в годовом измерении.

Согласно прогнозам НБУ, в 2017 году динамика инфляции в годовом измерении будет неравномерной. В частности, в первом-третьем квартале она может превысить 12%, учитывая базу сравнения и значительный вклад в ее компоненту административно регулируемых цен и тарифов. В четвертом квартале центробанк прогнозирует снижение показателя инфляции к целевому уровню.

"Ключевым фактором снижения инфляции до целевых значений и восстановления экономики остается продолжение реформ в рамках совместной программы с Международным валютным фондом", - отмечает Нацбанк.

Напомним, НБУ с 16 сентября снизил учетную ставку до 15% с 15,5%. До этого Нацбанк с 29 июля снизил учетную ставку до 15,5% с 16,5%, с 24 июня - до 16,5% с 18%, с 27 мая - до 18% с 19%, а с 22 апреля - до 19% годовых с 22%, на котором она была установлена с 25 сентября 2015 года, когда центробанк понизил ее с 27% годовых.