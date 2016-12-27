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НБУ снизил официальную гривню к доллару еще на 10 копеек

27 декабря в 09:18

Стоимость доллара составила  26,3655 грн.

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Гривна снизилась
ukrpohliad.org
Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на понедельник, 26 декабря, на уровне 26,3655 грн/$, таким образом снизив его на 10 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (26,2667 грн/$ в понедельник, 26 декабря).

Курс евро установлен на уровне 27,5414 грн/евро (26 декабря - 27,4382 грн), 10 рублей – 4,3287 грн/рубль (26 декабря - 4,3164  грн).

21 декабря в НБУ пообещали успокоить валютный рынок после национализации Приватбанка."Мы имеем достаточно инструментов для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривни, спровоцированных временными факторами", - заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

Чурий напомнил, что в течение года НБУ пополнял международные резервы, чтобы нарастить свои мощности для успокоения валютного рынка в периоды усиленной волатильности. Чистая покупка валюты Национальным банком во время валютных аукционов и интервенций с начала года составила 1,7 млрд долларов. В результате сегодня объем международных резервов составляет 15,4 млрд долларов. "Этого достаточно и для продажи валюты во время интервенций, и для выполнения обязательств правительства и НБУ", - добавил он.

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Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами"  в выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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