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НБУ снизил официальный курс гривни к доллару и евро

28 ноября в 08:59

Стоимость доллара составила 25,7244 грн.

деньги, гривны
Гривня подешевела
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на понедельник,  28 ноября, на уровне 25,7244 грн/$, таким образом снизив его на 14 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (25,5880 грн/$ в пятницу, 25 ноября).

Курс евро установлен на уровне 27,2473 грн/евро (25 ноября -  26,9902 грн), 10 рублей – 3,9810 грн/рубль (25 ноября - 3,9593 грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

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Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами"  в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги курс гривна доллар Нацбанк евро
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