НБУ снизил официальный курс гривни к доллару и евро

Стоимость доллара составила 25,5847 грн.

Гривна падает к доллару Нацбанк Украины/Facebook

25,5847

г

рн/$, снизив его на 7 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем ( 25,5154

грн/$ во вторник, 1 ноября).

установил официальный курс гривни к доллару на среду, 2 ноября, на уровне

Курс евро установлен на уровне 28,2072 грн/евро (1 ноября - 27,9291 грн), 10 рублей – 4,0481 грн/рубль (1 ноября - 4,0361 грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".