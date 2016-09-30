НБУ снизил официальный курс гривни до 25,91 грн/доллар

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Доллар подорожал еще на 2 копейки.

Гривна снижается Андрей Товстыженко, ZN.UA

25,9118

г

рн/$, снизив его на 2 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем (

25,8966

грн/$ во вторник, 27 сентября).

установил официальный курс гривни к доллару на пятницу, 30 сентября, на уровне

Курс евро установлен на уровне 29,0757 грн/евро (29 сентября - 29,0689 грн), 10 рублей – 4,1027грн/рубль (29 сентября - 4,0495 грн).

31 августа в Нацбанке заявляли, что колебания курса гривни на валютном рынке не связаны с какими-то фундаментальными проблемами. По мнению НБУ, повышение волатильности курса связано с сезонным усилением спроса на инвалюту, коррекцией цен на зерновые (для Украины - одна из ключевых статей экспорта), а также обострением ситуации вокруг Крыма и в Донбассе.

При этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман объясняет снижение курса гривни сезонными колебаниями и прогнозирует стабильную ситуацию на валютном рынке в ближайшее время

В 2017 году в правительстве ожидают дальнейшее снижение курса гривни к доллару до 27,7 грн, ускорение темпов роста ВВП до 3%, снижения инфляции до 8,1% и снижение уровня безработицы до 8%.

Заявляя о гибком валютном курсе, на практике НБУ осуществляет политику его фиксации на определенном уровне или в небольшом диапазоне, но не берет никаких обязательств по его удержанию или дальнейшей его динамики в будущем, заявил ZN.UA экс-замглавы НБУ Игорь Шумило. Подробнее о монетарной политике Нацбанка читайте в статье "Девальвация ожиданий".

Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.