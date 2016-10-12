НБУ снизил официальный курс гривни до 25,85 грн/доллар

Доллар подорожал на 3 копейки.

Гривна падает к доллару Нацбанк Украины/Facebook

г

рн/$, ослабив его на 3 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем (25,8271

грн/$ во вторник, 11 октября).

установил официальный курс гривни к доллару на среду, 12 октября, на уровне 25,8517

Курс евро установлен на уровне 28,6411 грн/евро (11 октября - 28,8231 грн), 10 рублей – 4,1566 грн/рубль (11 октября - 4,1397 грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".