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НБУ снизил официальный курс гривни до 25,75 грн/доллар

15 ноября в 08:44

Доллар подорожал на 12 копеек.

Гривны
Национальная валюта продолжает падение
ZN.UA
Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на вторник  15 ноября, на уровне 25,7512 грн/$, таким образом снизив его на 12 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем ( 25,6303 грн/$ в понедельник, 14 ноября).

Курс евро установлен на уровне 27,7521 грн/евро (14 ноября -  27,9473  грн), 10 рублей – 3,9100 грн/рубль (14 ноября - 3,9300  грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

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Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами"  в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги курс гривна Нацбанк доллар
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