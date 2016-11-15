НБУ снизил официальный курс гривни до 25,75 грн/доллар

Доллар подорожал на 12 копеек.

Национальная валюта продолжает падение ZN.UA

25,7512

г

рн/$, таким образом снизив его на 12 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем ( 25,6303

грн/$ в понедельник, 14 ноября).

установил официальный курс гривни к доллару на вторник 15 ноября, на уровне

Курс евро установлен на уровне 27,7521 грн/евро (14 ноября - 27,9473 грн), 10 рублей – 3,9100 грн/рубль (14 ноября - 3,9300 грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".