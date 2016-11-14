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НБУ снизил официальный курс гривни до 25,63 грн/доллар

14 ноября в 07:20

Доллар подорожал на 5 копеек.

деньги гривни
Стоимость доллара составила 25,63 грн
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на понедельник,  14 ноября, на уровне 25,6303грн/$, таким образом снизив его на 5 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем ( 25,5800 грн/$ в пятницу, 11 ноября).

Курс евро установлен на уровне 27,9473 грн/евро (11 ноября -  27,8694  грн), 10 рублей – 3,9300 грн/рубль (11 ноября - 4,0337  грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

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Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами"  в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги курс гривна Нацбанк доллар
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