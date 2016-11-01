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НБУ снизил официальный курс гривни до 25,51 грн/доллар

1 ноября в 09:47

Доллар подорожал на 2 копейки.

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Гривня подешевела
torange.biz
Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на вторник, 1 ноября, на уровне 25,5154грн/$, снизив его на 2 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем ( 25,4959 грн/$ в понедельник, 31 октября).

Курс евро установлен на уровне 27,9291 грн/евро (31 октября -  27,8466 грн), 10 рублей – 4,0361 грн/рубль (31 октября - 4,0532 грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

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Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами"  в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги курс гривна Нацбанк доллар
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