Топ Новости
<
>

НБУ снизил официальную гривню к доллару на 18 копеек

13 февраля в 06:00

Стоимость доллара составила 27,2068 грн.

гривня гривна курс
НБУ значительно обвалил официальный курс гривни
rossandhelen / Depositphotos
Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на понедельник, 13 февраля, на уровне 27,2068 грн/$, снизив его на 18 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем ( 27,0251 грн/$ в пятницу, 10 февраля).

Курс евро установлен на уровне 28,9181 грн/евро (10 февраля -  28,8952  грн), 10 рублей – 4,6234 грн/рубль (10 февраля - 4,5787 грн).

Глава НБУ Валерия Гонтарева считает реалистичным в 2017 году курс гривни 27,2 грн/доллар. "Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались с международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры", - сказала она.

Гонтарева допустила, что курс гривны может и не достичь показателя 27 грн/доллар. "Это возможно и зависит от состояния нашего платежного баланса. Курс - это зеркало происходящего в экономике. Сегодня страна видит, что мы живем со стабильной макроэкономической ситуацией", - добавила глава НБУ.

Читайте также: Гривня в 2017 году будет самой стабильной валютой – Вloomberg

Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги курс гривна Нацбанк доллар Гонтарева экономика
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 27.21
EUR 28.92
Последние новости