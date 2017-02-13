НБУ снизил официальную гривню к доллару на 18 копеек

Стоимость доллара составила 27,2068 грн.

НБУ значительно обвалил официальный курс гривни rossandhelen / Depositphotos

27,2068

установил официальный курс гривни к доллару на понедельник, 13 февраля, на уровнегрн/$, снизив его на 18 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем ( 27,0251грн/$ в пятницу, 10 февраля).

Курс евро установлен на уровне 28,9181 грн/евро (10 февраля - 28,8952 грн), 10 рублей – 4,6234 грн/рубль (10 февраля - 4,5787 грн).

Глава НБУ Валерия Гонтарева считает реалистичным в 2017 году курс гривни 27,2 грн/доллар. "Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались с международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры", - сказала она.

Гонтарева допустила, что курс гривны может и не достичь показателя 27 грн/доллар. "Это возможно и зависит от состояния нашего платежного баланса. Курс - это зеркало происходящего в экономике. Сегодня страна видит, что мы живем со стабильной макроэкономической ситуацией", - добавила глава НБУ.

Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.