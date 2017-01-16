НБУ снизил официальную гривню к доллару еще на 41 копейку

Стоимость доллара составила 27,6692 грн.

НБУ значительно обвалил официальный курс гривни rossandhelen / Depositphotos

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установил официальный курс гривни к доллару на понедельник, 16 января, на уровнегрн/$, таким образом снизив его на еще на 41 копейку по сравнению с предыдущим рабочим днем (27,2516 грн/$ в пятницу, 13 января).

Курс евро установлен на уровне 29,4981 грн/евро (13 января - 29,1020 грн), 10 рублей – 4,6605 грн/рубль (13 января - 4,5803 грн).

Глава НБУ Валерия Гонтарева считает реалистичным в 2017 году курс гривни 27,2 грн/доллар. "Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались с международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры", - сказала она.

Гонтарева допустила, что курс гривны может и не достичь показателя 27 грн/доллар. "Это возможно и зависит от состояния нашего платежного баланса. Курс - это зеркало происходящего в экономике. Сегодня страна видит, что мы живем со стабильной макроэкономической ситуацией", - добавила глава НБУ.

Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.