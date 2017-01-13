НБУ сгладил падение гривны новой формой валютной интервенции

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Регулятор впервые продал валюту по запросу банков о наилучшем курсе.

НБУ использовал новый вид валютной интервенции Нацбанк Украины / Flickr Национальный банк Украины в пятницу впервые осуществил валютную интервенцию по новой форме - запросу о наилучшем курсе, что предусмотрено Стратегией валютных интервенций на 2016-2020 годы.

"Национальный банк вышел на рынок с интервенцией в этой форме для сглаживания чрезмерных колебаний, обусловленных временными факторами. Объем интервенции составил до 10 млн. долларов. Средневзвешенный курс, по которому была проведена интервенция, составил 27,687 гривень за один доллар", – указано в сообщении НБУ.

Согласно новой форме интервенции Нацбанк осуществляет у банков запрос о цене на покупку/продажу иностранной валюты через торгово-информационные системы Bloomberg и Reuters, и, получив предложения банков, заключает договор с тем из них, который предложил лучшую цену.

В начале января НБУ сообщил, что отобрал 20 банков, которые могут участвовать в первом квартале 2017 года в этой новой форме валютной интервенции.

Нацбанк оценил результативность новой формы валютной интервенции и планирует в дальнейшем при необходимости применять этот инструмент для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке.

"Валютная интервенция в форме запроса о наилучшем курсе оказалась эффективной: в результате ее проведения гривня на торгах перестала терять позиции, и торги завершились на отметке 27,60/27,70 гривень за доллар", - сообщил в релизе директор департамента открытых рынков НБУ Сергея Пономаренко.

НБУ будет также продолжать проводить интервенции в форме валютного аукциона. По данным регулятора, объем международных резервов на начало января составил 15,5 миллиардов долларов, этого достаточно как для валютных интервенций для сглаживания курса, так и для выполнения обязательств правительства и НБУ.

НБУ сообщил, что с целью предотвращения избыточные колебания обменного курса гривни он осуществил чистую продажу иностранной валюты на сумму 70,1 миллионов долларов включительно с аукционом в пятницу.

Национальный банк Украины ранее сообщил, что сейчас на рынке существует недостаточное предложение иностранной валюты и объявил о продаже на межбанке $ 100 миллионов.

НБУ установил официальный курс гривни к доллару на четверг, 13 января, на уровне 27,2516 грн/$, таким образом снизив его на 14 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (27,1131 грн/$ в четверг, 12 января).