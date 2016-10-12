НБУ разрешил владельцу "Альфа-Банка" купить "Укрсоцбанк"

В Национальном банке приветствуют первую за последние годы сделку на рынке слияний и поглощений в банковской сфере.

"Укрсоцбанк" продали "Альфа-банку"

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал владельцам ABH Holding SA (Люксембург) Михаилу Фридману, Герману Хану, Петру Авену и Алексею Кузьмичеву опосредованную покупку "Укрсоцбанка".

"Национальный банк Украины приветствует первую за последние годы крупную сделку в сфере M&A в банковском секторе. Для регулятора главным приоритетом является докапитализированная и устойчивая банковская система, поэтому для нас важен факт подтверждение акционерами ABH holdings SA выполнения всех обязательств, которые взяли на себя оба банка после проведения диагностики. Надеемся, что сочетание компетенций двух международных финансовых групп будет способствовать развитию рынка банковских услуг в Украине", - прокомментировала председатель НБУ Валерия Гонтарева.

Как сообщалось, в январе 2016 года ABH Holdings S.A. (ABHH, опосредованно владеет 100% акций Альфа-Банка) и UniCredit Group ("UCG") объявили о подписании соглашения о передаче 99,8% акций "Укрсоцбанка" в обмен на миноритарную долю владения в ABHH в размере 9,9%.

Закрытие сделки ожидается в 2016 году после получения необходимых согласований.

В сентябре Антимонопольный комитет Украины разрешил холдинговой компании Альфа-Групп ABH Holdings S.A. (ABHH), опосредованно владеющей "Альфа-Банком" (Киев), приобрести 100% акций ПАО "Укрсоцбанк" (Киев).

По данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2016 по размеру активов "Укрсоцбанк" занимал 6-е место (51,23 млрд грн), "Альфа-Банк" - 9-е место (41,43 млрд грн) среди 108 действовавших финучреждений.