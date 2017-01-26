НБУ прогнозирует ускорение роста экономики Украины в 2017 году до 2,8%

Для роста экономики необходимо дальнейшее проведение структурных реформ и поддержание макрофинансовой стабильности.

НБУ дал прогноз по ВВП и международным резервам Андрей Товстыженко, ZN.UA

пересмотрел прогноз роста ВВП на 2017-2018 годы. Ожидается, что экономический рост ускорится – после 1,8% в 2016 году, до 2,8% и 3,0% в 2017 и 2018 годах соответственно.

В 2017 году экономическую активность будет стимулировать рост потребительского спроса после повышения минимальной заработной платы. Также ожидается, что экспорт возобновит рост на фоне улучшения условий торговли и высоких объемов урожая прошлого года. Увеличение экспортной выручки позволит экспортоориентированным предприятиям продолжать наращивать инвестиции относительно высокими темпами, отмечается в сообщении НБУ.

Рост спроса на импортируемую продукцию был ключевым фактором расширения дефицита текущего счета в 2016 году до 3,4 млрд долл. Ожидается, что эти факторы продолжат действовать и в 2017-2018 гг. Соответственно, Национальный банк пересмотрел прогноз дефицита текущего счета на эти годы до около 3,5 млрд долл. Этот дефицит будет покрываться притоком капитала по финансовому счету, прежде всего через привлечение инвестиционных и долговых ресурсов. Как следствие, сводное сальдо платежного баланса в 2017-2018 годах будет оставаться профицитным.

Вместе с профицитом сводного платежного баланса получение запланированных траншей по программе сотрудничества Украины с МВФ позволит увеличить международные резервы на конец 2017 года до 21,3 млрд долларов и на конец 2018 года до 27,1 млрд долларов, прогнозируют в НБУ.

"Ключевыми рисками для очерченного базового сценария являются рост геополитической турбулентности и ее негативное влияние на мировую экономику и Украину, а также риск ухода от проведения взвешенной фискальной политики, в частности повышение социальных стандартов более существенно, чем согласуется с достижением целей по инфляции", - говорится в сообщении НБУ.

Также важным является дальнейшее проведение структурных реформ, необходимых для сохранения макрофинансовой стабильности, увеличения потенциала экономики и продолжении программы с МВФ.

В июне 2016 года Кабинет министров Украины утвердил бюджетную резолюцию на 2017 год, которая предусматривает рост ВВП Украины в 2017 году на 3% и на 4% в 2018 и 2019 годах.