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НБУ продолжает укреплять официальную гривню

22 ноября в 10:15

Стоимость доллара составила 25,7838 грн.

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Официальная гривня укрепилась к доллару и евро
Нацбанк Украины/Facebook
Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на понедельник,  22 ноября, на уровне 25,7838 грн/$, таким образом укрепив его на 11 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (25,8952 грн/$ в понедельник, 21 ноября).

Курс евро установлен на уровне 27,4107 грн/евро (21 ноября -  27,5240 грн), 10 рублей – 4,0063 грн/рубль (21 ноября - 3,9776 грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

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Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами"  в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги курс гривна Нацбанк доллар валюта
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