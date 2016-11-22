НБУ продолжает укреплять официальную гривню

Стоимость доллара составила 25,7838 грн.

Официальная гривня укрепилась к доллару и евро Нацбанк Украины/Facebook

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установил официальный курс гривни к доллару на понедельник, 22 ноября, на уровнегрн/$, таким образом укрепив его на 11 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (25,8952 грн/$ в понедельник, 21 ноября).

Курс евро установлен на уровне 27,4107 грн/евро (21 ноября - 27,5240 грн), 10 рублей – 4,0063 грн/рубль (21 ноября - 3,9776 грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".