НБУ продолжает укреплять официальную гривню

Стоимость доллара составила 25,840885 ррн.

Гривна немного укрепилась Андрей Товстыженко, ZN.UA

Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на понедельник, 10 октября, на уровне 25,8408грн/$, укрепив его еще на 4 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем (25,8983 грн/$ в пятница, 7 октября).

Курс евро установлен на уровне 28,7867грн/евро (7 октября - 29,0346 грн), 10 рублей – 4,1476грн/рубль (7 октября - 4,1465 грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".