НБУ продаст валюту для стабилизации гривны

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Аукцион по продаже валюты состоится 13 января.

Нацбанк продаст на межбанке $ 100 миллионов для стабилизации курса гривны Нацбанк Украины / Flickr

Национальный банк Украины сообщил, что сейчас на рынке существует недостаточное предложение иностранной валюты и объявил о продаже на межбанке $ 100 миллионов, заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурій.

"Более низкое предложение валюты обуславливает традиционный для первых месяцев года сезонный спад деловой активности. Есть несколько меньше поступления выручки от экспорта урожая агрокультур", - отметили в НБУ, передает BBC.

При этом в НБУ уточнили, что сейчас роль основного источника валютной выручки постепенно перенимает металлургический экспорт благодаря росту мировых цен на металл.

В последние дни на межбанке украинская валюта дешевеет, достигнув показателей 27,61 гривны за доллар.

В таких условиях, чтобы укрепить курс гривны, НБУ 13 января продаст на аукционе на межбанке $ 100 миллионов.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на четверг, 13 января, на уровне 27,2516 грн/$, таким образом снизив его на 14 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (27,1131 грн/$ в четверг, 12 января).

Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.