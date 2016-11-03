НБУ признал одесского бизнесмена Кауфмана собственником существенного участия в "Платинум Банке"

Регулятор знает о влиянии бизнесмена на управление и деятельность банка.

НБУ считает Кауфмана бенефициаром Платинум Банка forbes.ua

Национальный банк Украины будет считать одесского бизнесмена Бориса Кауфмана собственником существенного участия в киевском "Платинум Банке". Такое решение в НБУ приняли на основании его влияния на управление и деятельность банка.

Кауфман ранее в этом году заявил о намерении приобрести контрольный пакет в размере 75%+1 акция "Платинума", и подал в НБУ соответствующие документы на согласование. На сегодняшний день собственниками банка является "фунбольная команда" - 11 акционеров, причем, ни один из них не владеет и 10% акций для того, чтобы не раскрывать информацию.

Как сообщили в Нацбанке, по состоянию на 3 ноября регулятор еще не принял решения по этому поводу - поданный бизнесменом пакет документов еще дорабатывается.

Кауфман является основателем инвестиционной компании Vertex United, в состав которой входят активы отельного направления ("Бристоль", "Лондонская", "Президент-Отель"), медиа-активы (журнал "Фокус") и инвестиционные проекты. Также Кауфман - совладелец крупнейшей украинской дистрибьюторской компании TEDIS Ukraine.

"Платинум Банк" (Platinum Bank, ранее - Международный ипотечный банк) создан в 2005 году. На 1 июля 2016 года банк занимал 23-е место по размеру активов (7,486 млрд грн) среди 108 действующих в стране. Убыток банка по итогам девяти месяцев (январь-сентябрь) составил 333,9 млн грн, увеличившись за год вдвое.

Уставный капитал банка на 1 октября составлял 817,282 млн грн, собственный капитал составил "минус" 162,539 млн грн, тогда как по состоянию на начало года этот показатель был положительным и составлял 171,460 млн грн.

Согласно имеющейся информации, на сегодня Г.Гуртовой, Д.Зинков, американцы Дэвид Холперт (David Hаlpert) и Борис Голдстайн (Boris Goldstein), англичанин Пол Гилхем (Paul Gillham), сербы Маджид Душан Пажич (Madjid Dusan Paji'c), Марко Мичанович (Marko Mi'canovi'c) и Милика Костис (Milica Kostic), киприоты Хрисостомос Софоклеус (Chrysostomos Sofokleous) и Маринос Л.Каридас (Marinos L.Karydas), а также Пол Мусел (Paul Mousel) из Люксембурга являются конечными владельцами PT Platinum Public, которая, в свою очередь, является единственным непосредственным акционером Платинум Банка. Каждому из них опосредованно через оффшоры принадлежит от 7,91% до 9,9% акций банка.

Нацбанк Украины ранее отложил согласование одному из ключевых акционеров Платинум Банка Григорию Гуртовому в приобретении 70% финучреждения до выяснения обстоятельств по информации о его задержании. При этом НБУ также признавал Гуртового собственником существенного участия.