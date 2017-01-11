НБУ признал неплатежеспобным "Платинум Банк"

Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 4,8 млрд грн.

"Платинум Банк" признан неплатежеспособным

Нацбанк Украины принял решение №14-рш/БТ "Об отнесении ПАО "Платинум Банк" (Киев) к категории неплатежеспособных".

"По состоянию на 1 января 2017 банк не достиг положительного значения капитала", – отмечает регулятор на официальном сайте.

Согласно результатам диагностического обследования "Платинум Банка" в первой половине 2016 года был утвержден необходимый объем докапитализации, чтобы выполнить общую для всех банков второй двадцатки по размеру активов норм о выходе на положительное значение регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2017 года.

Согласно релизу, "Платинум Бан"к подал в Национальный банк план реструктуризации, который предусматривал выполнение ряда мероприятий с целью докапитализации банка, и в течение 2016 руководство и владельцы существенного участия банка принимали меры для выполнения требований по докапитализации. В частности, путем погашения кредитов заемщиков - связанных лиц, предоставления безвозвратной финансовой помощи от акционера, увеличение объема обеспечения по кредитам, уточняет НБУ.

Центробанк отмечает, что 97% (197 тыс. человек) всех вкладчиков "Платинум Банка" получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму 200 тыс. грн. Всего, по данным Нацбанка, Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 4,8 млрд грн.

"Платинум Банк" (Platinum Bank, ранее - Международный ипотечный банк) создан в 2005 году. На 1 июля 2016 года банк занимал 23-е место по размеру активов (7,486 млрд грн) среди 108 действующих в стране. Убыток банка по итогам девяти месяцев (январь-сентябрь) составил 333,9 млн грн, увеличившись за год вдвое.

Уставный капитал банка на 1 октября составлял 817,282 млн грн, собственный капитал составил "минус" 162,539 млн грн, тогда как по состоянию на начало года этот показатель был положительным и составлял 171,460 млн грн.

Согласно последней информации банка по состоянию на 11 октября 2016 года, Г.Гуртовой, Дмитрий Зинков, американцы Дэвид Холперт (David Hаlpert) и Борис Голдстайн (Boris Goldstein), англичанин Пол Гилхем (Paul Gillham), сербы Маджид Душан Пажич (Madjid Dusan Paji'c), Марко Мичанович (Marko Mi'canovi'c) и Милика Костис (Milica Kostic), киприоты Хрисостомос Софоклеус (Chrysostomos Sofokleous) и Маринос Л.Каридас (Marinos L.Karydas), а также Пол Мусел (Paul Mousel) из Люксембурга являлись конечными владельцами PT Platinum Public. Последняя, в свою очередь, была единственным непосредственным акционером ПлатинумБанка. Каждому из указанных лиц опосредованно через оффшоры принадлежало от 7,91% до 9,9% акций банка.

Вместе с тем, НБУ считает одесского бизнесмена Бориса Кауфмана собственником существенного участия в киевском "Платинум Банке". Такое решение в НБУ приняли на основании его влияния на управление и деятельность банка.

Ранее ZN.UA прогнозировало призанание "Платинум Банка" неплатежеспособным. Согласно полученным редакцией результатам стресс-тестирования он требовал колоссальной докапитализации.

Банки, не выполняющие программу докапитализации – выводятся с рынка. Что и произошло с двумя другими учреждениями, имеющими наряду с "Платинумом" отрицательный капитал – "Артемом" и "Трастом".

Подробнее читайте в материале Романа Ивченко "Платиновый уникум" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".