НБУ предлагает за 5 лет сократить долю госбанков до 30%

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При этом банки должны получить специализацию и развивать свои бизнес-модели.

Долю госбанков в банковской системе хотят уменьшить

Увеличение долив банковской системе до 55% привело к нездоровой конкуренции на рынке, поэтому Национальный банк Украины предлагает сократить ее до 30% в течение пяти лет. Об этом заявила глава НБУ Валерия Гонтарева.

"Мы понимаем важность обновления стратегии развития государственных банков. Сейчас, по текущему размеру их доли на рынке, конкуренция в банковском секторе нездоровая", - констатировала она на круглом столе "Реформы банковского сектора в Украине: достижения, вызовы и прогнозы".

Гонтарева отметила, что Нацбанк уже подготовил соответствующие предложения для обновления стратегии.

По ее мнению, для достижения такой цели банки должны получить специализацию и развивать соответствующие бизнес-модели.

Глава регулятора считает, что "Приватбанку" следует сосредоточиться на розничной деятельности, работать с населением и малым и средним бизнесом. Тогда через пять лет его можно будет продать стратегическому инвестору или он сможет провести IPO.

Напомним, что правительство разрешило Министерству финансов привлечь Международную компанию, которая поможет реформировать государственные банки.

Минфин завершил работу над законопроектом о государственных банках, принятие которого предусмотрено программой сотрудничества с МВФ и представленной в прошлом году стратегией реформирования государственных банков.

Как писало "Зеракло недели", негативы в деятельности госбанков уже трансформировались во вполне реалистичные угрозы для деятельности не только крупных финучреждений, но и всей банковской системы Украины.