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НБУ предлагает за 5 лет сократить долю госбанков до 30%

21 апреля в 10:44

При этом банки должны получить специализацию и развивать свои бизнес-модели.

Гонтарева
Долю госбанков в банковской системе хотят уменьшить
Увеличение доли государственных банков в банковской системе до 55% привело к нездоровой конкуренции на рынке, поэтому Национальный банк Украины предлагает сократить ее до 30% в течение пяти лет. Об этом заявила глава НБУ Валерия Гонтарева.

"Мы понимаем важность обновления стратегии развития государственных банков. Сейчас, по текущему размеру их доли на рынке, конкуренция в банковском секторе нездоровая", - констатировала она на круглом столе "Реформы банковского сектора в Украине: достижения, вызовы и прогнозы".

Гонтарева отметила, что Нацбанк уже подготовил соответствующие предложения для обновления стратегии.

По ее мнению, для достижения такой цели банки должны получить специализацию и развивать соответствующие бизнес-модели.

Глава регулятора считает, что "Приватбанку" следует сосредоточиться на розничной деятельности, работать с населением и малым и средним бизнесом. Тогда через пять лет его можно будет продать стратегическому инвестору или он сможет провести IPO.

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Напомним, что правительство разрешило Министерству финансов привлечь Международную компанию, которая поможет реформировать государственные банки.

Минфин завершил работу над законопроектом о государственных банках, принятие которого предусмотрено программой сотрудничества с МВФ и представленной в прошлом году стратегией реформирования государственных банков.

Как писало "Зеракло недели", негативы в деятельности госбанков уже трансформировались во вполне реалистичные угрозы для деятельности не только крупных финучреждений, но и всей банковской системы Украины.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги государство реформы Нацбанк Гонтарева
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