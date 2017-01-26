НБУ повысил прогноз инфляции на 2017 год до 9,1% из-за повышения минимальной зарплаты

Инфляция в годовом измерении вернется к уровню ниже 10% только в IV квартале 2017 года.

Из-за повышения минимальной зарплаты до 3200 грн каждый украинец потеряет 1% своих доходов Нацбанк Украины / Flickr

Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 14% годовых.

"Это связано с необходимостью нивелировать инфляционные риски для достижения целей по инфляции в 2017-2018 годах", - говорится в сообщении НБУ.

Как напомнили в Национальном банке, потребительская инфляция стремительно замедлилась в 2016 году до 12,4% (с 43,3% в 2015 году), что соответствовало прогнозам НБУ.

Национальный банк ожидает инфляцию в пределах объявленных целевых ориентиров (8% ± 2.п. на 2017 год и 6% ± 2.п. на 2018 год).

В то же время, прогноз инфляции на 2017 год пересмотрен с 8% до 9,1%. "Прежде всего – из-за повышения минимальной заработной платы до 3200 грн с начала года. Это решение правительства отразится на уровне инфляции как непосредственно через увеличение потребительского спроса населения, преимущественно на продовольственные товары, и себестоимости продукции, так и опосредованно через инфляционные ожидания украинцев", - говорится в сообщении.

В НБУ считают, что увеличение потребительского спроса и себестоимости производства сформирует дополнительное давление на основные компоненты инфляции в 2017 году: соответственно, базовая инфляция вырастет до 6,3%, а инфляция сырых продуктов – до 7,0%.

Кроме того, инфляция в годовом измерении будет оставаться высокой на протяжении первых трех кварталов благодаря действию эффекта статистической базы. Она вернется к однозначному уровню только в IV квартале 2017 года.

Национальный банк пока не считает целесообразным применять инструменты монетарной политики для приведения прогноза инфляции к 8%, поскольку это могло бы привести к необоснованной волатильности рыночных процентных ставок и инфляции в будущем, а также затормозить рост экономики, которая выходит из кризиса.

Прогноз инфляции на 2018 год остается без изменений на уровне 6%.

В конце декабря 2016 года Совет Национального банка Украины принял Основы денежно-кредитной политики на 2017 год и среднесрочную перспективу, признав приоритетной целью денежно-кредитной политики обеспечение ценовой стабильности. То есть, приоритетом деятельности правления Национального банка Украины должно быть снижение инфляции (по индексу потребительских цен) до однозначного показателя и удержание ее на таком уровне в среднесрочной перспективе.