НБУ повысил официальный курс гривни до 26,81 грн/доллар

Доллар подешевел еще на пять копеек.

установил официальный курс гривни к доллару на вторник, 18 апреля, на уровне

грн/доллар, понизив его на пять копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем 14 апреля (26,86 грн/доллар).

Курс евро установлен на уровне 28,50 грн/евро (14 апреля - 28,55 гривни), 10 рублей – 4,762 грн/рубль (14 апреля - 4,746 гривни).

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13 апреля НБУ принял решение снизить учетную ставку с 14% до 13% годовых. "Восстановление цикла смягчения монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2019 годах и окажет поддержку темпам экономического роста", - сказано в сообщении НБУ.

В то же время, темпы инфляции будут сохраняться в рамках ранее очерченных показателей. Прогноз инфляции на 2017 год остается на уровне 9,1%, за 2018 на уровне 6%. В 2019 году прогнозируется снижение инфляции до 5%.