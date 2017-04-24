НБУ повысил официальный курс гривни до 26,73 грн/доллар

Доллар стал дешевле еще на две копейки.

Доллар снова дешевеет Pixabay

установил официальный курс гривни к доллару на понедельник, 24 апреля, на уровне

грн/доллар, понизив его на две копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем 21 апреля (26,75 грн/доллар).

Курс евро установлен на уровне 28,59 грн/евро (21 апреля - 28,75 гривни), 10 рублей – 4,754 грн/рубль (21 апреля - 4,742 гривни).

Читайте также: НБУ за прошлый год получил 74,4 млрд грн дохода

13 апреля НБУ принял решение снизить учетную ставку с 14% до 13% годовых. "Восстановление цикла смягчения монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2019 годах и окажет поддержку темпам экономического роста", - сказано в сообщении НБУ.

В то же время, темпы инфляции будут сохраняться в рамках ранее очерченных показателей. Прогноз инфляции на 2017 год остается на уровне 9,1%, за 2018 на уровне 6%. В 2019 году прогнозируется снижение инфляции до 5%.