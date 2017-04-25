НБУ повысил официальный курс гривни до 26,67 грн/доллар

Доллар продолжает дешеветь.

Со вчерашнего дня доллар подешевел еще на шесть копеек Pixabay

установил официальный курс гривни к доллару на вторник, 25 апреля, на уровне

грн/доллар, понизив его на шесть копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (26,73 грн/доллар в понедельник, 24 апреля).

Курс евро установлен на уровне 28,93 грн/евро (24 апреля - 28,59 гривни), 10 рублей – 4,756 грн/рубль (24 апреля - 4,754 гривни).

13 апреля НБУ принял решение снизить учетную ставку с 14% до 13% годовых. "Восстановление цикла смягчения монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2019 годах и окажет поддержку темпам экономического роста", - сказано в сообщении НБУ.

В то же время, темпы инфляции будут сохраняться в рамках ранее очерченных показателей. Прогноз инфляции на 2017 год остается на уровне 9,1%, за 2018 на уровне 6%. В 2019 году прогнозируется снижение инфляции до 5%.