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НБУ повысил официальный курс гривни до 26,48 грн/доллар

5 мая в 08:13

Доллар подешевел на четыре копейки. 

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Доллар продолжает дешеветь
Pixabay
Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на пятницу, 5 мая, на уровне 26,48 грн/доллар, понизив его на четыре копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем (26,52 грн/доллар в четверг, 4 мая).

Курс евро установлен на уровне 28,94 грн/евро (4 мая - 28,96 гривень), 10 рублей – 4,6 грн/рубль (4 мая - 4,645 гривни).

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13 апреля НБУ принял решение снизить учетную ставку с 14% до 13% годовых. "Восстановление цикла смягчения монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2019 годах и окажет поддержку темпам экономического роста", - сказано в сообщении НБУ.

В то же время, темпы инфляции будут сохраняться в рамках ранее очерченных показателей. Прогноз инфляции на 2017 год остается на уровне 9,1%, за 2018 на уровне 6%. В 2019 году прогнозируется снижение инфляции до 5%.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Нацбанк курс гривна доллар
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