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НБУ повысил официальный курс гривни до 26,45 грн/доллар

11 мая в 09:34

Доллар снова дешевеет.

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Доллар опять подешевел
Pixabay
Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на четверг, 11 мая, на уровне 26,45 грн/доллар, понизив его на пять копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (26,50 грн/доллар в среду, 10 мая).

Курс евро установлен на уровне 28,78 грн/евро (10 мая - 29,05 гривень), 10 рублей – 4,554 грн/рубль (10 мая - 4,528 гривни).

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13 апреля НБУ принял решение снизить учетную ставку с 14% до 13% годовых. "Восстановление цикла смягчения монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2019 годах и окажет поддержку темпам экономического роста", - сказано в сообщении НБУ.

В то же время, темпы инфляции будут сохраняться в рамках ранее очерченных показателей. Прогноз инфляции на 2017 год остается на уровне 9,1%, за 2018 на уровне 6%. В 2019 году прогнозируется снижение инфляции до 5%.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Нацбанк гривна курс доллар
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