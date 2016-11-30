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НБУ повысил официальный курс гривни до 25,59 грн/доллар

30 ноября в 07:15

Доллар подешевел на 6 копеек.

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Гривня укрепилась к евро и доллару
Нацбанк Украины/Facebook
Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на среду,  30 ноября, на уровне 25,5993 грн/$, таким образом укрепив его на 6 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (25,6595 грн/$ во вторник, 29 ноября).

Курс евро установлен на уровне 27,0738 грн/евро (29 ноября -  27,1683  грн), 10 рублей – 3,9417 грн/рубль (29 ноября - 3,9528 грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

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Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами"  в выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги курс гривна Нацбанк доллар
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