НБУ понизил официальный курс гривни до 26,84 грн/доллар

Доллар вырос на три копейки.

Курс доллара вновь демонстрирует положительную динамику Pixabay Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на среду, 19 апреля, на уровне 26,84 грн/доллар, повысив его на три копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем (26,81 грн/доллар во вторник, 18 апреля).

Курс евро установлен на уровне 28,67 грн/евро (18 апреля - 28,50 гривни), 10 рублей – 4,795 грн/рубль (18 апреля - 4,762 гривни).

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13 апреля НБУ принял решение снизить учетную ставку с 14% до 13% годовых. "Восстановление цикла смягчения монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2019 годах и окажет поддержку темпам экономического роста", - сказано в сообщении НБУ.

В то же время, темпы инфляции будут сохраняться в рамках ранее очерченных показателей. Прогноз инфляции на 2017 год остается на уровне 9,1%, за 2018 на уровне 6%. В 2019 году прогнозируется снижение инфляции до 5%.