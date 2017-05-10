НБУ понизил официальный курс гривни до 26,50 грн/доллар

Доллар незначительно подорожал.

установил официальный курс гривни к доллару на среду, 10 мая, на уровне

грн/доллар, повысив его на две копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем (26,48 грн/доллар в пятницу, 5 мая).

Курс евро установлен на уровне 29,05 грн/евро (5 мая - 28,94 гривень), 10 рублей – 4,528 грн/рубль (5 мая - 4,6 гривни).

13 апреля НБУ принял решение снизить учетную ставку с 14% до 13% годовых. "Восстановление цикла смягчения монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2019 годах и окажет поддержку темпам экономического роста", - сказано в сообщении НБУ.

В то же время, темпы инфляции будут сохраняться в рамках ранее очерченных показателей. Прогноз инфляции на 2017 год остается на уровне 9,1%, за 2018 на уровне 6%. В 2019 году прогнозируется снижение инфляции до 5%.