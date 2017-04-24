НБУ перечисли в госбюджет первый транш на 10 млрд грн из прибыли за прошлый год

Центробанк будет перечислять 44,4 млрд грн прибыли по графику, чтобы не вызвать инфляции.

Нацбанк начал рассчитываться с госбюджетом Андрей Товстыженко, ZN.UA

Национальный банк Украины (НБУ) 21 апреля перечислил в государственный бюджет первый транш прибыли за 2016 год объемом 10 млрд грн, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ.

Как сообщалось, чистый доход Национального банка Украины в 2016 году составил 74,4 млрд грн. Прибыль до распределения составила 59,5 млрд грн. Из этой суммы часть прибыли объемом 15,1 млрд грн. будет направлена на увеличение общих резервов НБУ. Другая часть объемом 44,4 млрд грн. будет перечислена в государственный бюджет.

"Как и в прошлом году, прибыль госбюджет будет перечислена несколькими траншами в течение года, чтобы сгладить влияние изменений объема средств правительства на колебания ликвидности банковской системы и инфляцию", - говорилось в сообщении НБУ.

Как писало ZN.UA, капитал Национального банка Украины в течение последних трех лет растет, в то время как размер собственного капитала украинской банковской системы снижается. Подробнее о причинах роста прибыли Нацбанка читайте в статье Вадима Сироты "Крест Гонтаревой" — неизбежный результат реформ или особый украинский феномен?" в еженедельнике" Зеркало недели. Украина".