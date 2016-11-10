НБУ ожидает изменений в сфере электронных платежных систем

Законодательные изменения позволят банкам Украины открывать счета юридическим лицам-нерезидентам.

В НБУ заявили, что изменения позволят небанковским учреждениям выпускать электронные деньги Нацбанк Украины / Flickr

Национальный банк Украины выступает за скорейшее принятие законопроекта по урегулированию деятельности электронных платежных систем, зарегистрированного в Верховной Раде 4 ноября.

"Необходимость законодательных изменений в сфере платежных систем обусловлена необходимостью в имплементации норм европейского права и стремительным развитием платежного рынка, как в Украине, так и в мире", - сказал директор департамента платежных систем и инновационного развития Сергей Шацкий, говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

В НБУ добавили, что принятие закона (законопроект № 5361 от 04.11.2016 - ред.) создаст условия для входа международных провайдеров интернет-расчетов на рынок Украины, позволит небанковским учреждениям выпускать электронные деньги.

Законодательные изменения также позволят банкам Украины открывать счета юридическим лицам-нерезидентам, а резидентам – использовать электронные деньги, выпущенные нерезидентами, для осуществления переводов и расчетов в Интернете.

Как писал в статье для ZN.UA Артем Святненко: "Времена изменились, серьезно повлияв на суммы денежных переводов, их географию, способы передачи и тарифы. На сегодняшний день для граждан Украины существуют уже сотни способов перевода денежных средств".

Детальнее о том, как быстрее и выгоднее переслать деньги без открытия счета, читайте в статье "Национальные особенности денежных переводов" в выпуске еженедельника "Зеркало недели Украина".