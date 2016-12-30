НБУ опустил официальный курс гривни ниже 27 грн/доллар

Стоимость евро превысила 28 грн.

Гривня подешевела к доллару, евро и рублю

27,1908

26,8931

установил официальный курс гривни к доллару на пятницу, 30 декабря, на уровнегрн/$, таким образом снизив его на 30 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (грн/$ в четверг, 29 декабря).

Курс евро установлен на уровне 28,4226 грн/евро (29 декабря - 27,9715 грн), 10 рублей – 4,5113 грн/рубль (29 декабря - 4,4329 грн).

21 декабря в НБУ пообещали успокоить валютный рынок после национализации Приватбанка."Мы имеем достаточно инструментов для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривни, спровоцированных временными факторами", - заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

Чурий напомнил, что в течение года НБУ пополнял международные резервы, чтобы нарастить свои мощности для успокоения валютного рынка в периоды усиленной волатильности. Чистая покупка валюты Национальным банком во время валютных аукционов и интервенций с начала года составила 1,7 млрд долларов. В результате сегодня объем международных резервов составляет 15,4 млрд долларов. "Этого достаточно и для продажи валюты во время интервенций, и для выполнения обязательств правительства и НБУ", - добавил он.

Колебания курса доллара с 1 по 30 декабря Национальный Банк Украины

Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами" в выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".