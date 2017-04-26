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НБУ определил график работы банков на праздничные дни

26 апреля в 16:11

Рабочий день переносится с понедельника 8 мая на суботу 13 мая.

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Банковская система будет работать 3,4 и 5 мая
Нацбанк Украины / Flickr
Национальный банк Украины определил рабочие и выходные дни для банков во время майских праздников. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Выходными днями являются 1, 2, 6, 7, 8, 9 и 14 мая, а 3, 4 и 5 мая банковская система Украины будет работать в обычном режиме.

Рабочий день системы электронных платежей Национального банка переносится с понедельника 8 мая на субботу 13 мая.

По необходимости 8 мая банки могут осуществлять кассовые операции с клиентами без открытия операционного дня банка.

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Напомним, что Нацбанк 21 апреля перечислил в государственный бюджет первый транш прибыли за 2016 год объемом 10 млрд грн. 

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги работа банки Нацбанк выходной
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