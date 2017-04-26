НБУ определил график работы банков на праздничные дни

Рабочий день переносится с понедельника 8 мая на суботу 13 мая.

Банковская система будет работать 3,4 и 5 мая Нацбанк Украины / Flickr

определил рабочие и выходные дни для банков во время майских праздников. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.Выходными днями являются 1, 2, 6, 7, 8, 9 и 14 мая, а 3, 4 и 5 мая банковская система Украины будет работать в обычном режиме.Рабочий день системы электронных платежей Национального банка переносится с понедельника 8 мая на субботу 13 мая.По необходимости 8 мая банки могут осуществлять кассовые операции с клиентами без открытия операционного дня банка.

Напомним, что Нацбанк 21 апреля перечислил в государственный бюджет первый транш прибыли за 2016 год объемом 10 млрд грн.