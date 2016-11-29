НБУ оценил рост инфляции после повышения минимальной зарплаты до 3200 грн

После повышения минимальной зарплаты вырастут цены на продукты, доллар – вряд ли, считают в НБУ.
Заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб на встрече представителями крупнейших банков заявил, что повышение минимальной зарплаты приведет к росту в 2017 году средней номинальной заработной платы примерно на 23%.
По его словам, особенно высокими темпами средняя зарплата вырастет для низкооплачиваемых работников. Как следствие, возрастет их потребление, в основном продовольственных товаров. При этом эффект на платежный баланс, а следовательно на валютный рынок, будет минимальным, поскольку дополнительные доходы будут направлены преимущественно на товары внутреннего производства.
Таким образом, подытожил Сологуб, влияние этой инициативы Кабмина на уровень инфляции в 2017 году будет сдержанным и не приведет к выходу инфляции за пределы целевого уровня (8% +/-2 п.п.).
26 октября премьер-министр Владимир Гройсман предложил поднять с 2017 года минимальную зарплату в два раза – до 3,2 тыс. грн.
Подробнее о повышении минимальной зарплаты читайте в материале Марианны Онуфрик "Повышение минимальной зарплаты: откуда деньги?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA