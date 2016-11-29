НБУ оценил рост инфляции после повышения минимальной зарплаты до 3200 грн

После повышения минимальной зарплаты вырастут цены на продукты, доллар – вряд ли, считают в НБУ.

В НБУ сдержанно оценили влияние от повышения минимальной зарплаты до 3200 грн как "сдержанное" Нацбанк Украины / Flickr

Национальный банк Украины подготовил оценку влияния на уровень инфляции от анонсированного правительством повышения минимальной заработной платы до 3200 грн.

Заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб на встрече представителями крупнейших банков заявил, что повышение минимальной зарплаты приведет к росту в 2017 году средней номинальной заработной платы примерно на 23%.

По его словам, особенно высокими темпами средняя зарплата вырастет для низкооплачиваемых работников. Как следствие, возрастет их потребление, в основном продовольственных товаров. При этом эффект на платежный баланс, а следовательно на валютный рынок, будет минимальным, поскольку дополнительные доходы будут направлены преимущественно на товары внутреннего производства.

Таким образом, подытожил Сологуб, влияние этой инициативы Кабмина на уровень инфляции в 2017 году будет сдержанным и не приведет к выходу инфляции за пределы целевого уровня (8% +/-2 п.п.).

26 октября премьер-министр Владимир Гройсман предложил поднять с 2017 года минимальную зарплату в два раза – до 3,2 тыс. грн.

Подробнее о повышении минимальной зарплаты читайте в материале Марианны Онуфрик "Повышение минимальной зарплаты: откуда деньги?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".